"Баварія" розтрощила "Боруссію" без Ярмоленка в центральному матчі дня Бундесліги

Матч завершився з рахунком 6:0.

У Мюнхені завершився центральний матч туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Баварія" приймала "Боруссію" з Дортмунда і розгромила суперника.

Матч завершився з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

П'ять з шести голів "Баварія" забила в першому таймі, а Роберт Левандовскі зробив хет-трик у матчі.

На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив Роберт Левандовські, на 14-й Хамес Родрігес подвоїв перевагу господарів поля, а на 23-й хвилині Томас Мюллер довів рахунок до великого. У самій кінцівці тайму, на 44-й хвилині, Роберт Левандовські забив свій другий і четвертий гол "Баварії" у матчі, а через хвилину - на 45-й - Франк Рібері підбив підсумок першого тайму - 5:0.

Після перерви суперники спокійно "катали" м'яч, поки на 87-й хвилині Левандовскі не забив 6-й гол своєї команди.

Таким чином, після 28-ми турів у "Баварії" 69 очок і впевнене лідерство в турнірній таблиці Бундесліги. У "Шальке-04" (Гельзенкірхен) - 52 бали, у "Боруссії" - 48.