Карпов відповів на заклик Каспарова бойкотувати ЧС-2018

Самий принциповий опонент російського шахіста і прихильник чинної влади в РФ дав відповідь супернику.

12-й чемпіон світу з шахів російський гросмейстер Анатолій Карпов пояснив, навіщо його співвітчизник і найпринциповіший суперник 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров закликав політиків бойкотувати ЧС-2018.

Каспаров своїм закликом до політичного бойкоту ЧС-2018 показує свою лояльність дій американській адміністрації, зазначив Карпов в ефірі НСН.

«Такі спонтанні рішення досить характерні для Гаррі Кимовича. Він зараз проживає в США і «працює з тієї сторони», - заявив співрозмовник агентства. Скандал навколо «справи Скрипаля» Карпов назвав «чисто політичною акцією».

«Питання докорінно полягає в тому, що отруєння Скрипаля Англія спочатку приписала Росії. Буквально наступного дня, без проведення розслідування, все було ясно. Це суто політична акція, яка комусь потрібна. До неї приєднуються з різних сторін. І Каспарову це, мабуть, теж зараз потрібно», - наголосив знаменитий шахіст.

Каспаров нагадав, що Великобританія протягом декількох років намагалася відібрати у Росії право на проведення ЧС-2018. Проте всі вони провалилися.

«В цілому, я думаю, що акція по зриву ЧС-2018 в Росії провалилася. Бажання було велике - відібрати у Росії право на проведення ЧС-2018. Але масштабна акція пропалилась. Зараз будуть діяти по дрібницях», - додав Карпов, коментуючи заклик Каспарова.

Раніше в суботу 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров закликав країни до політичного бойкоту ЧС-2018 в Росії.

Раніше з такими закликами виступила влада Великобританії, яка звинуватила Москву в причетності до отруєння в Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. До бойкоту приєдналася Ісландія, також на церемонії відкриття ЧС-2018 не буде президента Польщі Анджея Дуди. Крім того, можливість бойкоту мундіалю розглядають влада Швеції і Данії.

Чемпіонат світу з футболу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.