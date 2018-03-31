Саленко: матч проти "Шахтаря" - можливість перевірити молодь "Динамо" у грі з сильним суперником

Ветеран столичного клубу прокоментував центральний матч весняної частини УПЛ.

Екс-нападник київського «Динамо» Олег Саленко поділився думкою щодо швидкого матчу столичного клубу проти донецького «Шахтаря» Харькові в розмові з Terrikon.com.

- Дійсно, цей ключовий матч для «Динамо» у другому етапі чемпіонату. Але для киян зараз всі вирішальні матчі - і з «Маріуполем», і з «Зорею». Сподіваюся, на це протистояння нарешті зберуться люди на трибунах. Тим більше, дві команди вже вилетіли з європейських змагань і їх головне завдання тепер - це лише чемпіонат України. Тому цікаво подивитися на цей матч, тим більше, враховуючи те, що Хацкевич робить молоду команду. Саме час перевірити динамівську молодь в грі з сильним суперником, - почав Саленко.

Читайте такожЕкс-гравець "Шахтаря" Бєлік: Інший варіант, крім перемоги над "Шахтарем" в Харкові "Динамо" не влаштує, але чи витримають молоді гравці?На питання про те, чи носитиме цей матч характер вирішального для Олександра Хацкевича в іпостасі головного тренера «Динамо», екс-гравець зазначив: "Я думаю, що ні. Тому що я знаю, як керівництво ставиться до тренерського штабу і можу сказати, що зараз головне завдання - робити молоду команду. Розраховувати на чемпіонство в цьому сезоні вже важко, хоч всі і розуміють, що вирішальний матч, але буде ще один. Втім, головне завдання зараз - готувати команду до Лізі чемпіонів у наступному році. Іноді навіть можна чимось ризикувати. Але найголовніше, щоб Хацкевичу продовжували довіряти. Якщо буде зміна тренера, то команда зламається. А зараз дуже важливо, щоб були награні схеми та ігрові напрацювання. Важливо, щоб до серпня команда була сформована".

А на зауваження про те, що цієї самої молоді у матчі проти "Шахтаря" доведеться нелегко, особливо, в центральній лінії, зауважив: "Ось ці речі і треба виховувати. Молодь в таких іграх потрібно перевіряти. Я дивлюся деякі ігри команди в чемпіонаті України і розумію, що вони комфортно себе почувають. Це як ми в першому чемпіонаті після розвалу Союзу: нам на тренуваннях грати між собою було цікавіше, ніж у деяких офіційних матчах. Нехай вони проходять цю школу, де потрібно швидше думати. За рахунок цього і формується команда".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня. Квитки на гру вже надійшли в продаж.