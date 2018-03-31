"Ворскла" та "Верес" не забили один одному голів у матчі Прем'єр-ліги

Полтавці не змогли створити заділ у боротьбі з "Зорею" за 3-4 місця в таблиці.

У Полтаві завершився матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала рівненський "Верес" і звела гру внічию.

Матч завершився з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте також"Зірка" та "Олександрія" зіграли внічию в матчі Прем'єр-лігиТаким чином, полтавчани зуміли обігнати луганську "Зорю" у боротьбі за 3-4 місця в турнірній таблиці УПЛ лише на 1 очко - 38 проти 37. У свою чергу, "Верес" набрав 33 бали і наздогнав у боротьбі за 5-6 місця "Маріуполь".

У неділю відбудуться ще три матчі 25-го туру УПЛ, де центральними будуть ігри за участю лідерів турнірної таблиці - "Маріуполь" проти "Динамо" і "Зоря" проти "Шахтаря".