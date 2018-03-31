"Зірка" та "Олександрія" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги
16:09, 31 березня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:0.
"Зірка" та "Олександрія" сьогодні голів один одному не забивали / ua-football.com
У Кропивницькому завершився матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Олександрію" і звела гру внічию.
Матч завершився з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, за підсумками двох матчів 25-го туру УПЛ, які завершилися до цього моменту, в нижній частині турнірної таблиці в "Олександрії" 26 очок і 8-е місце, у "Зірки" і "Карпат" - по 23 бали (9-10 місця), у "Чорноморця"- 19 балів (12-е місце).
Донецький "Олімпік" (31 очко, 7-е місце) і Сталь" з Кам'янського (21 очко, 11-е місце) свій очний матч проведуть у неділю.
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