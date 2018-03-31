"Зірка" та "Олександрія" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:0.

У Кропивницькому завершився матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Олександрію" і звела гру внічию.

Матч завершився з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, за підсумками двох матчів 25-го туру УПЛ, які завершилися до цього моменту, в нижній частині турнірної таблиці в "Олександрії" 26 очок і 8-е місце, у "Зірки" і "Карпат" - по 23 бали (9-10 місця), у "Чорноморця"- 19 балів (12-е місце).

Донецький "Олімпік" (31 очко, 7-е місце) і Сталь" з Кам'янського (21 очко, 11-е місце) свій очний матч проведуть у неділю.