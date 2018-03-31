"Карпати" обіграли "Чорноморець" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

15:58, 31 березня 2018
Футбол
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www.fckarpaty.lviv.ua

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі поля набагато активніше розпочали матч і вже на 20-й хвилині гри Карраскаль відкрив рахунок. Гравець ефектно обіграв Макмаду, прокинувши повз того м'яч між ніг, і майже з нульового кута "пробив" воротаря одеситів Дмитра Безрука.

На початку другого тайму, на 50-й хвилині, гості заробили пенальті, який чітко реалізував Максим Третьяков.

Але вже за хвилину, на 51-й, після розрізної передачі від Ді Франко м'яч отримав Мар'ян Швед і технічно підсік його над голкіпером, який вийов з воріт.

Нарешті, на 84-й хвилині гол у складі "Карпат" забив Санчес Катріель Ігнасіо.

Таким чином, "Карпати" набрали 23 очки і відірвалися від "Чорноморця" (19) на 4 бали.

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Теги: #Карпати#УПЛ-2017/18