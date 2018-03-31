"Карпати" обіграли "Чорноморець" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Львові завершився стартовий матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" обіграли одеський "Чорноморець".

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі поля набагато активніше розпочали матч і вже на 20-й хвилині гри Карраскаль відкрив рахунок. Гравець ефектно обіграв Макмаду, прокинувши повз того м'яч між ніг, і майже з нульового кута "пробив" воротаря одеситів Дмитра Безрука.

На початку другого тайму, на 50-й хвилині, гості заробили пенальті, який чітко реалізував Максим Третьяков.

Але вже за хвилину, на 51-й, після розрізної передачі від Ді Франко м'яч отримав Мар'ян Швед і технічно підсік його над голкіпером, який вийов з воріт.

Нарешті, на 84-й хвилині гол у складі "Карпат" забив Санчес Катріель Ігнасіо.

Таким чином, "Карпати" набрали 23 очки і відірвалися від "Чорноморця" (19) на 4 бали.