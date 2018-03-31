Чемпіон світу з шахів росіянин Каспаров закликав до бойкоту ЧС-2018

Гросмейстер закликає до політичного бойкоту режиму в Москві.

13-й чемпіон світу з шахів росіянин Гаррі Каспаров закликав до бойкоту чемпіонату світу-2018 з футболу в Росії німецьких політиків.

Про це він написав у колонці для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Зазвичай я виступаю проти такого роду бойкотів, коли мова йде про фінальну стадію великих турнірів, тому що це може покарати лише спортсменів. Але я виступаю за політичний бойкот режиму в Москві і тих ворожих дій, які робить російська влада», — написав Каспаров.

Читайте такожДипломатичний бойкот: Ісландія відмовляється від Чемпіонату світу і контактів на високому рівні з РФСвій заклик він аргументував отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, яке відбулося в Лондоні.

Після цього замаху вибухнув гучний сканадалами, підсумком якого стало рішення уряду Великобританії знизити рівень своєї делегації на чемпіонаті світу. Згодом, до бойкоту приєдналася влада Ісландії, яка відмовилася приїхати на ЧС. Президент Польщі Анджей Дуда вирішив не брати участь у церемонії відкриття турніру. Уряди Швеції і Данії також розглядають можливість бойкоту Мундіалю.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.