Голкіпер "Зорі" Лунін готовий прийняти пропозицію італійського "Інтера"

За планом італійців, українець спочатку проведе пару сезонів в інших клубах Серії А на правах оренди, а потім стане заміною Саміру Хандановичу

Голкіпер луганської "Зорі" і збірної України Андрій Лунін дуже близький до того, щоб прийняти пропозицію італійського "Інтера" з Мілана.

"Нерадзуррі" прагнуть як можна швидше здійснити трансфер 19-річного футболіста, який оцінюється в суму близько 10 мільйонів євро, повідомляє SportArena з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

При цьому вони поки не робили конкретних фінансових пропозицій, але надали проект, згідно з яким українець спочатку проведе пару сезонів в інших клубах Серії А на правах оренди, а потім стане заміною Саміру Хандановичу.

Читайте такожГолкіпер збірної України Лунін може стати заміною Буффону в італійському "Ювентусі"Раніше ЗМІ писали про інтерес до голкіпера з боку "Ювентуса" і "Ліверпуля", але ці клуби, як зазначає джерело, поки не робили конкретних пропозицій і не готові пообіцяти настільки ж переконливий проект зі спортивної точки зору.

Також італійське видання пише про те, що Зоря вже отримала конкретні пропозиції від чотирьох клубів — "Реал Сосьєдада", "Вольфсбурга", РБ "Лейпциг" і "Уотфорда", але сам гравець схиляється саме до продовження кар'єри в "Інтері".

Андрій Лунін виступає за "Зорю" з літа минулого року, куди перейшов з "Дніпра", з тих пір зіграв 28 матчів у всіх турнірах за клуб.

Минулого тижня став наймолодшим воротарем в історії збірної України, дебютувавши в товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1).