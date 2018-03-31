Онлайн-відеотрансляція, "Карпати" - "Чорноморець", Прем'єр-ліга, 25-й тур

У Львові проходить стартовий матч туру змагань.

Сьогодні у Львові проходить стартовий матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають одеський "Чорноморець".

Зустрічаються колективи, які займають 11-12 місця в турнірній таблиці.

На даний момент, у "Карпат" 20 очок і львів'яни на 1 бал випереджають одеситів. Матч дуже важливий для обох команд з точки зору турнірного становища.

Гра "Карпати" - "Чорноморець" розпочнеться о 14.00 на стадіоні "Україна" у Львові.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.