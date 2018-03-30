Екс-гравець "Шахтаря" Бєлік: Інший варіант, крім перемоги над "Шахтарем" в Харкові "Динамо" не влаштує, але чи витримають молоді гравці?

14 квітня відбудеться головний матч весняної частини чемпіонату.

Екс-нападник донецького «Шахтаря» Олексій Бєлік поділився думками про головний весняний матч чемпіонату України.

14 квітня в Харкові «гірники» зіграють проти київського «Динамо», повідомляє Terrikon.com.:

- Перемагати «Динамо» завжди престижно. Навіть у товариському матчі. Але поразки «Шахтаря» в останніх харківських матчах проти "Динамо" пояснювалися декількома факторами. В тому числі, положенням в турнірній таблиці. Будь завжди серія колись закінчується. Не став би шукати якісь пояснення в дусі того, що «Шахтарю» в Харкові не щастить і навпаки - везе «Динамо». Зараз буде зовсім інший матч, - почав Бєлік.

На питання про те, чи є матч 14 квітня ключовим у чемпіонаті, колишній гравець відповів: "Якщо дивитися тільки на цифри, на очки в турнірній таблиці, то, звичайно, у «Динамо» ще є математичні шанси. Але, «Шахтар» з «Динамо» зіграє двічі, і де, як не в очній дуелі, заробляти очки і скорочувати дистанцію в таблиці? Киянам, ясна річ, діватися вже нікуди - треба брати три очки у Харкові адже у противному випадку шанси на чемпіонство залишаться лише теоретичними".

Читайте також"Шахтар" заробив 24 мільйони євро в Лізі чемпіонів, "Динамо" - 6 мільйонів у Лізі Європи

А на питання про молодих футболістів "Динамо": Цыганкова, Шапаренко і Шепелева, і про те,.наскільки вони готові протистояти таким досвідченим футболістам, як Тайсон, Марлос або Фред, зауважив: "Я думаю, що у цих хлопців зараз тільки початок кар'єри, вони тільки роблять перші кроки в основному складі. Вони мотивовані в будь-якому випадку, грай вони проти «Шахтаря», «Зорі» чи «Ворскли». Я згадую себе: коли виходиш в основі в перший раз, то не дивишся, з ким граєш. Хочеться проявити себе. Але тут ще для цих хлопців є додаткове випробування: чи витримають вони вантаж відповідальності за результат у матчі з «Шахтарем»? Адже інший варіант, крім перемоги, «Динамо» не влаштує. «Шахтар» сьогодні і досвідченіший, і за складом укомплектований краще, та й ігрова форма «гірників», на мій погляд, краще, ніж у «Динамо». Такі ігри формують подальшу кар'єру таких хлопців".

"Зрозуміло, що перевага на боці «Шахтаря». За великим рахунком, їм поспішати нікуди не треба. Перемога потрібна, але більше в престижному плані. Навіть поразка чи нічия докорінно змінять ситуацію - шансів на чемпіонство у донецької команди все одно залишиться більше, відповідно, і команда буде відчувати себе спокійніше", - підсумував екс-гравець "Шахтаря".

Матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня.