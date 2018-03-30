ФФУ звернулася до УЄФА та FARE з проханням заборонити символіку так званих «ДНР» та «ЛНР»

17:09, 30 березня 2018
Футбол
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ФФУ вимагає заборонити символіку &quot;ДНР&quot; та &quot;ЛНР&quot; на стадіонах / ffu.ua

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

Раніше, 16 березня, ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої «ДНР» під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» — «Шахтар», який відбувся в Римі 13 березня 2018 року. Символіка була помічена на трибуні фанатів "Роми".

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Федерація футболу України висловлює подяку вболівальникам, які 19 березня також звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів.

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Теги: #Л/ДНР#ФФУ#ФК Шахтар