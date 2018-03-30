Поїзд Маріуполь - Київ відправиться на годину пізніше через футбольний матч

Раніше була перенесена сама гра в Маріуполі.

Виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив про зміни у графіку поїзда Маріуполь – Київ в день матчу 25-го туру української Прем'єр-ліги між «Маріуполем» і столичним «Динамо».

«На прохання «Маріуполя» скоригували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ, написав чиновник в своєму Twitter. - 1 квітня, в день матчу між «Маріуполем» і «Динамо», його відправлення перенесено на годину пізніше. З Маріуполя о 19:47 (замість 18:47). Надалі поїзд буде курсувати за чинним графіком», – написав Кравцов.

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Раніше зустріч перенесли з 14.00 на 17.00 на прохання «Маріуполя». Повідомлялося, що час початку гри змінили заради приїзду президента України Петра Порошенка.

Ультрас «Динамо» скаржилися, що поєдинок перенесли спеціально, щоб вони не змогли виїхати додому.