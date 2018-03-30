Збірна України може провести наступні спаринги з Марокко та Албанією

16:14, 30 березня 2018
Футбол
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Українці забили один гол у ворота команди Саудівської Аравії / ffu.ua

З Марокко контракт на проведення матчу близький до підписання, а ось остаточної домовленості з Албанією ще не досягнуто, повідомляє Футбол 24.

Дати матчів збірної України ще невідомі. Поєдинки будуть проведені в період завершення сезону 2017/18 до старту чемпіонату світу 2018 в Росії, в проміжок після фіналу Ліги чемпіонів у Києві (26 травня) до старту ЧС-2018 (14 червня).

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко