Збірна України може провести наступні спаринги з Марокко та Албанією

Стали відомі потенційні суперники збірної України на найближчі товариські матчі 2018 року.

Суперниками збірної України у товариських матчах в травні-червні 2018 року можуть стати збірні Марокко та Албанії.

З Марокко контракт на проведення матчу близький до підписання, а ось остаточної домовленості з Албанією ще не досягнуто, повідомляє Футбол 24.

Дати матчів збірної України ще невідомі. Поєдинки будуть проведені в період завершення сезону 2017/18 до старту чемпіонату світу 2018 в Росії, в проміжок після фіналу Ліги чемпіонів у Києві (26 травня) до старту ЧС-2018 (14 червня).