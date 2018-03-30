Збірна України може провести наступні спаринги з Марокко та Албанією
16:14, 30 березня 2018Футбол
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Стали відомі потенційні суперники збірної України на найближчі товариські матчі 2018 року.
Українські футболісти зіграють два матчі в травні-червні / ffu.ua
Суперниками збірної України у товариських матчах в травні-червні 2018 року можуть стати збірні Марокко та Албанії.
З Марокко контракт на проведення матчу близький до підписання, а ось остаточної домовленості з Албанією ще не досягнуто, повідомляє Футбол 24.
Дати матчів збірної України ще невідомі. Поєдинки будуть проведені в період завершення сезону 2017/18 до старту чемпіонату світу 2018 в Росії, в проміжок після фіналу Ліги чемпіонів у Києві (26 травня) до старту ЧС-2018 (14 червня).
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