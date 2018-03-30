Кличко зіграє проти Шевченка в рамках програми фіналу ЛЧ в Києві

Стала відома програма заходів, присвячених фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Директор телеканалів Футбол 1/Футбол 2 Олександр Денисов поділився програмою заходів, які пройдуть в Києві перед фінальним матчем Ліги чемпіонів.

Так, на міні-футбольному полі на Хрещатику в матчі зіграє команда друзів Андрія Шевченка проти команди Віталія Кличка, повідомляє Football.ua.

"Активності розпочнуться вже з четверга 24 травня, коли відбудеться фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів. Виробництво цього матчу, який буде транслюватися на десятки країн візьмуть на себе телеканали Футбол 1/Футбол 2. Також з четверга на Хрещатику почне працювати фан-фестиваль Ліги Чемпіонів. По типу того що був під час Євро-2012. Канали Футбол перші в історії українські канали, які отримали право організувати в офіційній фан-зоні Ліги Чемпіонів свою власну розважальну майданчик з цікавими активностями.

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Всередині фан-фестивалю також буде побудована міні-футбольний майданчик, де пройдуть матчі за участю зірок. Запланований матч команди друзів Андрія Шевченка проти команди друзів Віталія Кличка. При цьому в складах можуть виявитися найнесподіваніші персони. Наприклад, Сильвестр Сталлоне. І ці виставкові матчі ми покажемо на наших телеканалах. До речі, УЄФА нарешті прийняв рішення і фінальний матч буде показуватися на великому екрані в зоні фан-фестивалю", - зазначив Денисов.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів пройде в Києві 26 травня.