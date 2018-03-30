Майбутнє Зінченка в "Манчестер Сіті" знаходиться під питанням — ЗМІ

Українцю доведеться повернутися на звичне амплуа в півзахисті, але там він зіткнеться з жорсткою конкуренцією.

Майбутнє українського півзахисника Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" влітку буде поставлено під питання.

У поточному сезоні 21-річний футболіст став грати на позиції лівого захисника, замінюючи травмованих гравців, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.

Однак з одужанням Бенжамена Менді, який повернувся до тренувань, саме француз займе лівий фланг оборони, а Фабіан Делф буде його резервістом, стверджує видання.

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Якщо українець захоче залишитися в "Манчестер Сіті", то йому доведеться повернутися на звичне амплуа в півзахисті, але там він зіткнеться з жорсткою конкуренцією.

В центрі поля хавбека доведеться боротися з Кевіном Де-Брейне, Давидом Сільвою, Илкаем Гюндоганом, Бернарду Сілвою, а також потенційним зоряним новачком.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що клуб має намір винагородити гравця за прогрес новим контрактом з кращими фінансовими умовами.

У поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв 13 матчів у всіх турнірах за "Манчестер Сіті", в тому числі починав у стартовому складі три останні поєдинки.