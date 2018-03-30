Мессі може пропустити наступний матч іспанської Ла Ліги і гру Ліги чемпіонів
11:55, 30 березня 2018Футбол
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Лідер "Барселони" пропустить найближчі матчі через травму.
Мессі може пропустити найближчі матчі "Барселони" з-за травми / Reuters
30-річний аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму.
Мессі ризикує пропустити поєдинок 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти «Севільї», який відбудеться 31-го березня, повідомляє Sport.ua з посиланням на AS.
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Також під питанням участь Ліонеля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми», який запланований на 4-е квітня.
Раніше повідомлялося, що у Мессі пошкодження привідного м'яза правого стегна.
У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 43 матчі у всіх турнірах, де забив 35 м'ячів і віддав 16 результативних передач.
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