Мессі може пропустити наступний матч іспанської Ла Ліги і гру Ліги чемпіонів

Лідер "Барселони" пропустить найближчі матчі через травму.

30-річний аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму.

Мессі ризикує пропустити поєдинок 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти «Севільї», який відбудеться 31-го березня, повідомляє Sport.ua з посиланням на AS.

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Також під питанням участь Ліонеля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми», який запланований на 4-е квітня.

Раніше повідомлялося, що у Мессі пошкодження привідного м'яза правого стегна.

У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 43 матчі у всіх турнірах, де забив 35 м'ячів і віддав 16 результативних передач.