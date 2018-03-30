Мессі може пропустити наступний матч іспанської Ла Ліги і гру Ліги чемпіонів

11:55, 30 березня 2018
Футбол
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Мессі забив два голи у ворота "Челсі" / Reuters

Мессі ризикує пропустити поєдинок 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти «Севільї», який відбудеться 31-го березня, повідомляє Sport.ua з посиланням на AS.

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Також під питанням участь Ліонеля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми», який запланований на 4-е квітня.

Раніше повідомлялося, що у Мессі пошкодження привідного м'яза правого стегна.

У поточному сезоні Мессі провів за «Барселону» 43 матчі у всіх турнірах, де забив 35 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

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Теги: #Мессі майбутнє в Барселоні#Ліонель Мессі