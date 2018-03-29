Британські арбітри не судитимуть матчі ЧС вперше за 80 років

Починаючи з ЧС-1938 британські арбітри були присутні на Мундіалях завжди.

ФІФА сформувала список суддів, які будуть обслуговувати матчі ЧС-2018. Для роботи на турнірі запрошені 36 головних арбітрів і 63 асистента, повідомляє Sports.ru з посиланням на The Guardian.

У список не потрапив жоден суддя з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Британські арбітри не будуть задіяні на чемпіонаті світу вперше з 1938 року.

У число кандидатів входив англієць Марк Клаттенбург. Але в 2017 році він перестав обслуговувати матчі прем'єр-ліги і відправився працювати в Саудівську Аравію.

Футбольна асоціація Англії намагалася замінити Клаттенбурга іншою кандидатурою. Проте ФІФА відхилила цей запит.