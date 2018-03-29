Британські арбітри не судитимуть матчі ЧС вперше за 80 років

20:39, 29 березня 2018
Футбол
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Клаттенбург не буде судити матчі ЧС-2018 / Eurosport

У список не потрапив жоден суддя з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Британські арбітри не будуть задіяні на чемпіонаті світу вперше з 1938 року.

У число кандидатів входив англієць Марк Клаттенбург. Але в 2017 році він перестав обслуговувати матчі прем'єр-ліги і відправився працювати в Саудівську Аравію.

Футбольна асоціація Англії намагалася замінити Клаттенбурга іншою кандидатурою. Проте ФІФА відхилила цей запит.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#призначення арбітрів