Павелко - про технічну поразку 17-річних: голови полетять у всіх, хто до цього причетний

Президент ФФУ заявив, що в штаті федерації можуть працювати "заслані козачки".

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що буде проведено внутрішнє розслідування у справі технічної поразки юнацької збірної України (U-17) у кваліфікації на Євро-2018.

«Ми дуже жорстко проведемо розслідування. Повірте, голови полетять у всіх, хто до цього причетний. На чолі комісії буде Мирон Маркевич. Він буде одним з головних арбітрів. Футболісти спортивним правом досягли виходу на Євро, але через, м'яко кажучи, погану роботу адміністраторів, відповідних департаментів команда пропустить турнір.

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Думаю, їм треба "подякувати" за багаторічну працю у федерації. Напевно, у них десь притупився погляд. Це хороша можливість подивитися на тих, хто працює, хто які займає важливі для українського футболу департаменти. Хто може бути «якорем», або «засланими козачками». Зараз всі ці люди складають письмові заяви про те, що сталося. Маркевич їх всіх збере і, думаю, ми дуже швидко зробимо кадрові висновки», - заявив Павелко в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, що за збірну України серед 17-річних у матчі з ровесниками з Сербії зіграли два футболісти - Микола Ярош та Роман Бодня, які повинні були пропускати матч через перебір жовтих карток. У підсумку УЄФА присудив українській команді технічну поразку, яка залишила Україну за бортом фінального турніру.