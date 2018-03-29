УЄФА розгляне скаргу ФФУ щодо прапору "ДНР" у Римі

ФФУ направила скаргу в УЄФА щодо прапору терористичної організації.

Європейський футбольний союз прийняв до розгляду скаргу Федерації футболу України щодо прапора "ДНР", який з'явився в секторі вболівальників італійської "Роми" під час матчу Ліги чемпіонів між "Ромою" і "Шахтарем".

За інформацією Футбол 24, ФФУ направила скаргу в УЄФА стосовно прапора терористичної організації, і нещодавно в українську федерацію футболу прийшла відповідь з УЄФА.

Читайте такожДисциплінарний комітет УЄФА не буде відкривати справу про "прапор ДНР" у вболівальників "Роми"

Скарга відправлена дисциплінарному інспектору УЄФА для вивчення матеріалів та порушення провадження до 5 квітня. Якщо висновок інспектора буде позитивним, Дисциплінарний комітет УЄФА відкриє дисциплінарну справу за цим фактом.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" – "Шахтар" в секторі фанатів господарів був помічений прапор так званої "ДНР". Група фанатів "Динамо" "Родичі" попросила ФФУ посприяти забороні прапорів так званих "ДНР/ЛНР" з боку УЄФА та ФІФА.