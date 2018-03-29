Російський бізнесмен Саввіді відсторонений від футболу за 3 роки після того, як вибіг на поле зі зброєю

Таке рішення ухвалила грецька футбольна Суперліга після скандального матчу ПАОК - АЕК.

Дисциплінарний комітет грецької Суперліги виніс рішення щодо скандального матчу ПАОК – АЕК, який був зірваний. Президент ПАОКа, російський бізнесмен Іван Саввіді, який вибіг на поле із пістолетом, відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 3 роки та оштрафований на 100 тисяч євро.

Про це інформує видання Ekathimerini.

ПАОКу зарахована технічна поразка у матчі з АЕКом. Крім цього з ПАОКа знято три очки, а наступний сезон грецької Суперліги команда з Салонік розпочне, маючи у пасиві мінус 2 очки. Також ПАОК покараний трьома домашніми матчами без глядачів і штрафом у 63 тисячі євро.

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Не уникнув покарання і спортивний директор ПАОКа Любош Міхел, який отримав заборону відвідувати матчі протягом 90 днів, а також штраф розміром у 15 тисяч євро. Словацький функціонер начебто висловився на адресу арбітра матчу: "Тобі кінець".

Як повідомляв УНІАН, матч 25-го туру чемпіонату Греції ПАОК – АЕК був зірваний після того, як арбітр скасував гол господарів через офсайд. Після цього рішення на поле вибігли фанати ПАОКа, тренерський штаб і функціонери, серед яких і озброєний президент клубу громадянин РФ Іван Саввіді. Чемпіонат Греції був призупинений на невизначений термін через скандал у Салоніках.