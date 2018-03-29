Вернидуб - про шанси очолити "Динамо": якщо надійде серйозна пропозиція, то розгляну її

Наставник луганської "Зорі" прокоментував чутки про те, що може стати наступними тренером київського "Динамо".

Один з кращих тренерів чемпіонату України, наставник "Зорі" Юрій Вернидуб дав коментар щодо чуток, які сватають його в київське "Динамо".

Про це повідомляє "Футбол 24".

Вміння працювати з молоддю і легіонерами, а також хороші результати луганського клубу зробили тренера одним з кандидатів на роль головного тренера "Динамо".

"Думаю, будь-якій людині було б приємно це чути. В УПЛ - 12 клубів. Кожен з тренерів намагається якомога краще підготувати свою команду. Як тільки приходить результат, це автоматично є похвалою для наставника і його штабу. Тому не буду лукавити - звичайно, приємно це читати і слухати. Повторюся: якщо мені надійде серйозна пропозиція - чому б її не розглянути? Може все вийде, може не вийти нічого. Але, як то кажуть, "попытка - не пытка". Шанс дається для того, щоб рухатися далі", - сказав Юрій Вернидуб.

Після 24-х турів Прем'єр-ліги луганська "Зоря" посідає 3-ю позицію в таблиці, відстаючи від "Динамо", яке йде другим, на 14 очок.