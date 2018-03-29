"Ворсклу" можуть не допустити до єврокубків на наступний сезон
Полтавську «Ворсклу» можуть не допустити до єврокубків на наступний сезон. Клуб досі не виплатив зарплату колишнім футболістам Сергію Сімініну, Андрію Пилявскому, а також Станіславу Богушу і Євгену Заричнюку.
Ці гравці мають намір звернутися до УЄФА, що може позбавити «Ворсклу» участі в наступному сезоні єврокубків, повідомляє Xsport з посиланням на footboom.com.
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Крім того, атестат на виступи у Прем'єр-лізі на наступний сезон може не отримати «Сталь» (Кам'янське). Заборгованість за чотири місяці клуб має перед Артемом Шабановим, Антоном Кравченком, Сергієм Вороніним, Павлом Пашаєвим, Костянтином Кравченком, Миколою Іщенком, Олексієм Довгим і Романом Дебелком. Шабанов вже подав заяву в Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ з вимогою отримати борги від "Сталі".
В турнірній таблиці УПЛ після 24-х турів "Ворскла" йде на 4-му місці, а "Сталь" - на 10-му.