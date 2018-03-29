Полтавський клуб має велику заборгованість перед колишніми футболістами. Ті мають намір звернутися до УЄФА.

Полтавську «Ворсклу» можуть не допустити до єврокубків на наступний сезон. Клуб досі не виплатив зарплату колишнім футболістам Сергію Сімініну, Андрію Пилявскому, а також Станіславу Богушу і Євгену Заричнюку.

Ці гравці мають намір звернутися до УЄФА, що може позбавити «Ворсклу» участі в наступному сезоні єврокубків, повідомляє Xsport з посиланням на footboom.com.

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Крім того, атестат на виступи у Прем'єр-лізі на наступний сезон може не отримати «Сталь» (Кам'янське). Заборгованість за чотири місяці клуб має перед Артемом Шабановим, Антоном Кравченком, Сергієм Вороніним, Павлом Пашаєвим, Костянтином Кравченком, Миколою Іщенком, Олексієм Довгим і Романом Дебелком. Шабанов вже подав заяву в Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ з вимогою отримати борги від "Сталі".

В турнірній таблиці УПЛ після 24-х турів "Ворскла" йде на 4-му місці, а "Сталь" - на 10-му.