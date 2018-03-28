Екс-форвард збірної України Гладкий підписав контракт з "Чорноморцем"

23:19, 28 березня 2018
Футбол
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Гладкий не зміг закріпитися в "Динамо" / myinforms.com

Одеський клуб вніс гравця в заявку на УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Раніше Гладкий міг перейти у польський «Лех», але клуб з Познані відмовився від підписання українця після декількох тренувань.

Нагадаємо, Олександр Гладкий виступав за харківські "Металіст" і ФК "Харків", донецький "Шахтар", львівські "Карпати" і київське "Динамо". Останнім його клубом були "Карпати".

"Чорноморець" в нинішньому сезоні бореться за виживання в УПЛ. На даний момент команда посідає останнє, 12-е місце.

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Теги: #Чорноморець#Олександр Гладкий