Екс-форвард збірної України Гладкий підписав контракт з "Чорноморцем"

Колишній нападник "Шахтаря" і "Динамо" намагатиметься допомогти одеситам зберегти місце в Прем'єр-лізі.

Екс-форвард збірної України Олександр Гладкий продовжить кар'єру в одеському «Чорноморці».

Одеський клуб вніс гравця в заявку на УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Раніше Гладкий міг перейти у польський «Лех», але клуб з Познані відмовився від підписання українця після декількох тренувань.

Нагадаємо, Олександр Гладкий виступав за харківські "Металіст" і ФК "Харків", донецький "Шахтар", львівські "Карпати" і київське "Динамо". Останнім його клубом були "Карпати".

"Чорноморець" в нинішньому сезоні бореться за виживання в УПЛ. На даний момент команда посідає останнє, 12-е місце.