ФІФА відкрила розслідування щодо проявів расизму відносно гравців збірної Франції в Росії
ФІФА почала розслідування щодо інформації про образи футболістів збірної Франції російськими уболівальниками, повідомляє офіційний сайт організації.
У прес-службі ФІФА прокоментували повідомлення про те, що під час товариського матчу між збірними Росії і Франції (1:3) в Санкт-Петербурзі на адресу деяких гравців гостей лунали расистські вигуки.
«ФІФА збирає різні звіти про матчі та потенційні докази у зв'язку з дискримінаційним інцидентом, про який повідомили спостерігач FARE (організація "Футбол проти расизму в Європі") та засоби масової інформації. Поки ми не оцінили всю наявну інформацію, не можемо щось коментувати», - повідомили в ФІФА, передає «Чемпіонат».
Раніше організація Fare Network, що займається боротьбою з проявами дискримінації, звернулася до ФІФА з проханням розслідувати повідомлення про расистські вигуки на матчі Росія – Франція.