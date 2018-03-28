ФІФА відкрила розслідування щодо проявів расизму відносно гравців збірної Франції в Росії

Французькі гравці зазнали образ в Санкт-Петербурзі.

ФІФА почала розслідування щодо інформації про образи футболістів збірної Франції російськими уболівальниками, повідомляє офіційний сайт організації.

У прес-службі ФІФА прокоментували повідомлення про те, що під час товариського матчу між збірними Росії і Франції (1:3) в Санкт-Петербурзі на адресу деяких гравців гостей лунали расистські вигуки.

«ФІФА збирає різні звіти про матчі та потенційні докази у зв'язку з дискримінаційним інцидентом, про який повідомили спостерігач FARE (організація "Футбол проти расизму в Європі") та засоби масової інформації. Поки ми не оцінили всю наявну інформацію, не можемо щось коментувати», - повідомили в ФІФА, передає «Чемпіонат».

Раніше організація Fare Network, що займається боротьбою з проявами дискримінації, звернулася до ФІФА з проханням розслідувати повідомлення про расистські вигуки на матчі Росія – Франція.