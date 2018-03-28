Англійський "Евертон" хоче підписати угоду з наставником "Шахтаря" Фонсекою

Португальцю готові виділити великі кошти на купівлю гравців.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека влітку може очолити англійський «Евертон».

Про це інформує Mirror.

Фонсека – пріоритетний варіант для керівництва англійського клубу. Йому готові виділити велику суму для купівлю гравців.

Нагадаємо, контракт португальського фахівця з «Шахтарем» закінчується влітку цього року.

Раніше Фонсека повідомив, що «Шахтар» запропонував йому продовжити угоду.