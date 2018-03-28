Англійський "Евертон" хоче підписати угоду з наставником "Шахтаря" Фонсекою

18:43, 28 березня 2018
Футбол
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facebook.com/fcshakhtar

Про це інформує Mirror.

Фонсека – пріоритетний варіант для керівництва англійського клубу. Йому готові виділити велику суму для купівлю гравців.

Нагадаємо, контракт португальського фахівця з «Шахтарем» закінчується влітку цього року.

Раніше Фонсека повідомив, що «Шахтар» запропонував йому продовжити угоду.

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Теги: #Паулу Фонсека