Англійський "Евертон" хоче підписати угоду з наставником "Шахтаря" Фонсекою
18:43, 28 березня 2018Футбол
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Португальцю готові виділити великі кошти на купівлю гравців.
Паулу Фонсека / facebook.com/fcshakhtar
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека влітку може очолити англійський «Евертон».
Про це інформує Mirror.
Фонсека – пріоритетний варіант для керівництва англійського клубу. Йому готові виділити велику суму для купівлю гравців.
Нагадаємо, контракт португальського фахівця з «Шахтарем» закінчується влітку цього року.
Раніше Фонсека повідомив, що «Шахтар» запропонував йому продовжити угоду.
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