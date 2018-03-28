Час початку матчу "Маріуполь" - "Динамо" перенесли заради Порошенка - ЗМІ
17:50, 28 березня 2018Футбол
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Дирекція Прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести час початку скандального матчу 25-го туру УПЛ "Маріуполь" - "Динамо".
Петро Порошенко планує відвідати матч "Маріуполь" - "Динамо" - ЗМІ / president.gov.ua
Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести час початку матчу 25-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» з 14.00 на 17.00. Таке рішення продиктоване візитом на матч президента України Петра Порошенка.
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Дата матчу не змінилася – 1 квітня.
Перенесення гри розкритикували фанати «Динамо» – вони не зможуть повернутися в Київ після закінчення матчу. Єдиний потяг, яким можна було повернутися в столицю відразу після поєдинку і на який купували квитки фани "Динамо", вирушає з Маріуполя о 18:47.
Нагадаємо, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" на першому етапі чемпіонату не відбувся - "Динамо" вимагало гарантій безпеки. Після цього гостям зарахували технічну поразку.
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