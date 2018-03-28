Час початку матчу "Маріуполь" - "Динамо" перенесли заради Порошенка - ЗМІ

17:50, 28 березня 2018
Футбол
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фото president.gov.ua

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Дата матчу не змінилася – 1 квітня.

Перенесення гри розкритикували фанати «Динамо» – вони не зможуть повернутися в Київ після закінчення матчу. Єдиний потяг, яким можна було повернутися в столицю відразу після поєдинку і на який купували квитки фани "Динамо", вирушає з Маріуполя о 18:47.

Нагадаємо, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" на першому етапі чемпіонату не відбувся - "Динамо" вимагало гарантій безпеки. Після цього гостям зарахували технічну поразку.

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Теги: #Петро Порошенко#матч Маріуполь-Динамо