Час початку матчу "Маріуполь" - "Динамо" перенесли заради Порошенка - ЗМІ

Дирекція Прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести час початку скандального матчу 25-го туру УПЛ "Маріуполь" - "Динамо".

Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести час початку матчу 25-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» з 14.00 на 17.00. Таке рішення продиктоване візитом на матч президента України Петра Порошенка.

Читайте такожФанатів "Динамо" не пустять на матч до Маріуполя без документів

Дата матчу не змінилася – 1 квітня.

Перенесення гри розкритикували фанати «Динамо» – вони не зможуть повернутися в Київ після закінчення матчу. Єдиний потяг, яким можна було повернутися в столицю відразу після поєдинку і на який купували квитки фани "Динамо", вирушає з Маріуполя о 18:47.

Нагадаємо, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" на першому етапі чемпіонату не відбувся - "Динамо" вимагало гарантій безпеки. Після цього гостям зарахували технічну поразку.