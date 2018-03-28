Колишній футболіст МФК «Миколаїв» врятував немовля, якого мати викинула з мосту

Нетвереза жінка скинула свого сина з Інгульського мосту і стала кричати про свій вчинок,

Колишній футболіст МФК «Миколаїв», а нині лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус врятував 9-місячну дитину, яку нетвереза мати викинула з Інгульського мосту.

Увечері 26 березня жінка скинула свого сина з Інгульського мосту і стала кричати про свій вчинок, повідомляє Nksport.

На місце події прибули патрульні, і лейтенант Білоус помітив немовляти, який перебував на воді біля мосту. Матроси-рятувальники, які чергували поруч, на човні витягли дитину з води і передали поліцейському Білоусу, який кинувся в річку, щоб швидше загорнути дитину в свою службову куртку. Патрульний надав дитині першу допомогу. Дитина пережила клінічну смерть, її вдалося повернути до життя лікарям. Зараз хлопчик знаходиться у лікарні у важкому стані.

За фахом Білоус – програміст-системотехнік, але йому не подобалася сидяча робота, і він змінив рід діяльності. Патрульний є кандидатом у майстри спорту з футболу та пожежно-прикладного спорту.

- Я грав за МФК «Миколаїв» у першій лізі, я КМС з футболу. Саме тому сидячий спосіб життя – це для мене складно. Тоді вибір упав на патрульну поліцію, допомога людям, я люблю свою роботу, - каже Білоус.

Білоус раніше грав також за миколаївське «Торпедо» на позиції нападника. У МФК «Миколаїв» він прийшов в 2009 році і грав на поліції півзахисника. За «корабелів» Білоус грав до 2011 року, допоміг їм підвищитися в класі і вийти в першу лігу.