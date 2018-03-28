Фабіо Капелло залишив китайський клуб і може очолити збірну Італії

"Цзянсу Сунін" розпочав новий сезон з двох поразок у трьох матчах.

Відомий італійський фахівець Фабіо Капелло покинув пост головного тренера китайського "Цзянсу Сунін".

Договір був розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє SportArena з посиланням на офіційний сайт клубу.

На посаді тренера "Цзянсу Сунін" Капелло змінив румун Космін Олэрою.

Читайте такожРФС Капелло офіційно повідомив про відставкуФабіо Капелло очолив "Цзянсу Сунін" влітку минулого року. Йому вдалося врятувати команду від вильоту, посівши разом з нею 12-е місце в турнірній таблиці китайської Суперліги. Але поточний сезон Цзянсу знову почав погано, програвши двічі у трьох стартових турах.

71-річний Фабіо Капелло обіймав посаду головного тренера в "Мілані", "Реалі", "Ромі" і "Ювентусі". Також тренер працював зі збірними Англії та Росії.

При цьому вчора Sky Sport Italia повідомляв, що від'їзд Капелло з Китаю підвищує його шанси на отримання роботи у збірній Італії. Ім'я нового тренера італійської збірної стане відомо 20 травня.