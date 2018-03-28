На посаду президента УПЛ зареєстрований один кандидат

У Томаса Грімма не буде конкурентів.

Єдиним кандидатом на посаду голови Української Прем'єр-Ліги зареєстровано швейцарського юриста Томаса Грімма. Спеціаліст раніше очолював швейцарську футбольну лігу, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Чинний президент УПЛ Володимир Генінсон вирішив не балотуватися на новий термін. Раніше Дирекція УПЛ визначила датою проведення звітно-виборних Загальних зборів Учасників Української Прем’єр-Ліги 6 квітня 2018 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter