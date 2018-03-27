Руслан Ротань: кожен матч у формі національної збірної залишається в серці

Гравець провів 100-й матч у складі національної команди.

Для півзахисника збірної України Руслана Ротаня товариський матч проти Японії в Льєжі став 100-м поєдинком у формі національної команди.

Після закінчення зустрічі гравець поділився своїми враженнями, повідомляє ФФУ.

На питання, чому збірній України важче гралося зі слабшою за Японію Саудівською Аравією, гравець відповів:

— Різні команди, різні ігрові зв′язки. Це нормальний ігровий і підготовчий процес, тому не слід до цього ставитися як до чогось особливого. Тренерський штаб награє оптимальний склад, а результат ні тоді, ні сьогодні не був на першому місці. Звичайно, ми хотіли перемогти, дещо реабілітуватися за не надто вдалу гру в матчі із Саудівською Аравією, але найголовніше — це підготовка до майбутніх турнірів.

Читайте такожРотань напередодні 100-го матчу за збірну України: буде про що розповісти дітямА на питання, що для вас означає 100-й матч за збірну України, зазначив:

— Цей матч не був для мене якимось надто особливим, 100-й він чи ні. Головним завданням у сьогоднішній грі для мене була допомога своїй команді.

"Не ставлю перед собою жодних рубежів. Насамперед хочу грати у футбол і отримувати від цього задоволення. Кожен матч у формі національної збірної залишається в серці. І перемоги, і поразки. Звичайно, перемагати було приємніше", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Японії з рахунком 2:1.