Молодіжна збірна України не втримала нічию у грі відбору Євро і ОІ з командою Англії

Українці пропустили вирішальний гол на 88-й хвилині.

У Шеффілді (Англія) завершився матч 7-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 та Олімпійських ігор Токіо-2020 серед молодіжних збірних команд (U-21), в якому команди України поступилася збірній Англії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели дуже нервовий і приблизно рівний матч. В кінцівці першого тайму, на 41-й хвилині рахунок відкрив Домінік Кальверт-Левін. Після перерви українці вирівняли гру, а ближче до кінця матчу й рахунок. На 83-й хвилині гол забив Микола Шапаренко. Але, за 5 хвилин, вирішальним у цьому матчі став удар по воротах Домініка Соланке.

Таким чином, після чергового туру змагань (у всіх командо по 6 ігор) на рахунку збірної Англії 16 очок, Нідерландів - 11, Шотландії та України - по 8, Латвії - 3, Андорри - 2.

Решта 4 тури групового етапу будуть зіграні восени 2018 року.

У фінальну стадію молодіжної першості Європи 2019 потраплять, окрім господаря турніру - Італії, найсильніші команди дев'яти кваліфікаційних груп і два переможці плей-офф. Причому в "стики" проб'ються тільки чотири з дев'яти других команд, які будуть мати кращі показники в матчах з першою, третьою, четвертою та п'ятою збірними груп.