Юнацька збірна України (U-19) обіграла команду Румунії і вийшла у фінал Євро

Українці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

У Плоєшті (Румунія) завершився останній матч Еліт-раунду відбіркового турніру Євро-2018 серед команд у віковій категорії до 19 років, де збірна України здобула вольову перемогу над командою Румунії та виграла груповий турнір.

Гра завершилась з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основні події матчу відбулися в самій кінцівці.

Після голу румунської команди на 77-й хвилині, на 84-й хвилині точним ударом відповів Олександр Сафонов. а вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, капітан команди Валерій Бондар завдав вирішального удару і приніс команді перемогу і путівку у фінал Євро.

Таким чином, на рахунку команди України 7 очок (2 перемоги і нічия в групі), Румунії - 6, Сербії - 3 та Швеції -1.

Згідно з регламентом Євро-2018 (U-17) у фінальний турнір виходять лише переможці групи.

Чемпіонат Європи відбудеться у Фінляндії з 16 по 29 липня. Жеребкування фінального турніру відбудеться 30 травня.