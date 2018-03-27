Юнацька збірна України (U-19) обіграла команду Румунії і вийшла у фінал Євро
21:21, 27 березня 2018Футбол
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Українці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.
Збірна України (до 19 років) вийшла у фінал Євро-2018 / Золотий Талант
У Плоєшті (Румунія) завершився останній матч Еліт-раунду відбіркового турніру Євро-2018 серед команд у віковій категорії до 19 років, де збірна України здобула вольову перемогу над командою Румунії та виграла груповий турнір.
Гра завершилась з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Основні події матчу відбулися в самій кінцівці.
Після голу румунської команди на 77-й хвилині, на 84-й хвилині точним ударом відповів Олександр Сафонов. а вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, капітан команди Валерій Бондар завдав вирішального удару і приніс команді перемогу і путівку у фінал Євро.
Таким чином, на рахунку команди України 7 очок (2 перемоги і нічия в групі), Румунії - 6, Сербії - 3 та Швеції -1.
Згідно з регламентом Євро-2018 (U-17) у фінальний турнір виходять лише переможці групи.
Чемпіонат Європи відбудеться у Фінляндії з 16 по 29 липня. Жеребкування фінального турніру відбудеться 30 травня.
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