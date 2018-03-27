France Football поставив гравця "Шахтаря" Додо на 2 місце в списку найбільших надій бразильського футболу

Журналіст France Football Роберто Нотаріані склав список з десяти найбільших надій бразильського футболу.

Авторитетний французький тижневик France Football склав список з найбільших надій бразильського футболу, де всім кандидатам менше 20 років.

На друге місце France Football поставив захисника донецького Шахтаря Додо:

"Він буквально сяяв, коли потрапив у Шахтар. Що може бути кращим для Додо ніж донецький клуб? Прибувши на початку січня, правий латераль став дев'ятим за рахунком бразильцем за останні роки в українській команді, через яку пройшли такі значущі гравці як Вілліан, Луїс Адріано, Фернандіньо, Дуглас Коста і Елано".

"Покинувши Куритибу за 2 млн. Додо не повинен розчарувати своїх співвітчизників: його технічний потенціал, швидкісні якість і вміння проводити швидкі контратаки змушує багатьох бачити в Додо нового Дані Алвеша", — зазначив автор France Football.

Повний список найбільш талановитих бразильців за версією France Football виглядає так:

1. Бреннер, Сан–Паулу

2. Додо, Шахтар

3. Дуглас Луїс, Жирона

4. Габріель Бразао, Крузейро

5. Лінкольн, Фламенго

6. Матео Фернандес, Ботафого

7. Мауро Жуніор, ПСВ

8. Пауліна, Васко да Гама

9. Паулу Вітор, Васко да Гама

10. Вініціус Жуніор, Фламенго.