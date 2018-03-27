Юнацька збірна України (U-17) потрапила у фінальний турнір Євро

Наша команда зіграє в травні на турнірі в Англії.

В Оломоуці (Чехія) завершилися матчі еліт-раунду відбіркового турніру Євро-2018 серед юнацьких команд (U-17), де в заключному 3-му раунді групового етапу команда України зіграли внічию з господарями поля.

Гра Чехія - Україна завершився з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таким чином, збірна України набрала 5 очок і посіла 2-е місце в Групі 1. У команди Іспанії ті ж 5 балів і особиста перемога над Україною в активі, у команди Сербії - 4 очки, у Чехії - 1.

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За регламентом змагань путівки у фінальний турнір отримують 8 переможців груп еліт-раунду і 7 команд, які посіли 2 місця в своїх групах.

Команда Олега Кузнєцова набрала 5 балів, в той час як збірні Бельгії та Німеччини в своїх групах набрали по 4 бали після 3-х ігор.

Фінальний турнір пройде в Англії з 4 по 20 травня. Жеребкування групового етапу змагання відбудеться 5 квітня.