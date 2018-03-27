Збірна України обіграла Японію в товариському матчі

Гра завершилася з рахунком 2:1

У Льєжі (Бельгія) на "Стад Моріс Дюфрашне" завершився товариський матч національних збірних України та Японії, в якому номінальні гості з України здобули перемогу.

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє Федерація футболу України.

Українці активніше розпочали матч і вже в середині першого тайму відкрили рахунок.

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На 21-й хвилині гол забив Ярослав Ракицький. Гравець отримав пас праворуч, пройшов - і потужно вистрілив під дальню штангу. М'яч зрикошетив від голови Уеди і влетів у сітку воріт. Втім, в кінцівці тайму, за 20 хвилин, на 41-й, майбутні учасники ЧС-2018 зрівняли рахунок. Гол забив Томоакі Макіно. Навіс зі штрафного зліва закінчився тим, що Макіно головою підрізав м'яч під ближню штангу. П'ятов лише торкнувся м'яча.. В цьому епізоді не кращим чином зіграли захисники збірної України.

Доля матчу була вирішена на 69-й хвилині гри, коли Євген Коноплянка прострілив зліва, але ані Марлос, ані Буяльський не торкнулися м'яча. А ось Олександр Караваєв прийняв м'яч і прицільно пробив під дальню штангу 2:1.

Таким чином, в серії з двох товариських матчів у березні збірна України одну гру звела внічию (з Саудівською Аравією - 0:0) і одну виграла.