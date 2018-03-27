УЄФА вніс кардинальні зміни в регламент матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Дозволена четверта заміна в овертаймі, а поєдинки будуть починатися в незвичний час.

УЄФА вніс ряд змін в регламент єврокубкових турнірів, які набудуть чинності з наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу, з сезону-2018/19 в матчах плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи буде дозволена четверта заміна в овертаймі. Раніше це правило було протестовано в матчі за Суперкубок УЄФА.

Одним з головних нововведень стане також можливість для клубів-учасників плей-офф Ліги Європи та Ліги чемпіонів реєструвати трьох нових гравців після групового етапу без всяких обмежень. УЄФА вирішив змінити існуюче правило, яке забороняло вносити в заявку на турнір футболіста, який грав за іншу команду в єврокубках у цьому сезоні.

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Серед інших нововведень:

- велика частина матчів групового етапу Ліги чемпіонів, а також всі поєдинки плей-офф будуть стартувати о 22:00 за київським часом. При цьому по два матчі у вівторок і середу під час групового етапу будуть починатися о 19:55;

- матчі групового етапу Ліги Європи будуть проводитися о 19:55 і 22:00. З 1/16 фіналу всі зустрічі будуть стартувати о 22:00;

- матч за Суперкубок УЄФА буде починатися о 22:00. Це стосується і Суперкубка-2018, який відбудеться 15 серпня в Талліні.

Як раніше повідомляв УНІАН, УЄФА змінив схему виплати призових в Лізі чемпіонів.