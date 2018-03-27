Ліонель Нессі обраний талісманом шотландського футбольного клубу

Шотландський клуб нижчої ліги "Інвернесс Каледоніан" привернув увагу вибором імені свого талісмана.

Шотландський клуб "Інвернесс Каледоніан", який виступає у другій за рівнем лізі країни, привернув до себе увагу вибором ім'я талісмана.

Минулого тижня "Інвернес" представив публіці свого нового маскота, який отримав ім'я Ліонель Нессі.

Фактично, шотландці взяли ім'я аргентинського нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі, змінивши лише одну букву в його прізвищі - "М" на "Н", що пов'язано з Лох-неським чудовиськом, яке часто звуть Нессі.

"Нессі – відомий шотландський монстр, який щороку приваблює тисячі туристів з усього світу. Для футбольного світу Ліонель Мессі - один з найкращих гравців, які коли-небудь грали в футбол. Мессі римується з Нессі - і тому у нас вийшла чудова комбінація Ліонеля Нессі", - пояснив голова клубу "Інвернес" Грем Рей.