Ротань напередодні 100-го матчу за збірну України: буде про що розповісти дітям
13:56, 27 березня 2018Футбол
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Для капітана української збірної поєдинок з Японією може стати особливим.
Руслан Ротань може зіграти 100-й матч за збірну України / ФФУ
Товариський поєдинок з Японією може стати 100-м матчем за збірну України для Руслана Ротаня. Напередодні гри півзахисник дав коментар прес-службі ФФУ.
"Особливої уваги на ці цифри я не звертаю. Можливо, буде про що розповісти дітям, але зараз просто хочеться грати і отримувати задоволення від того, що я роблю. А найголовніше - щоб команда перемагала, тоді задоволення буде повним", - зазначив Руслан Ротань.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Японія розпочнеться сьогодні о 15: 20 за київським часом.
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