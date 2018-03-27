Ротань напередодні 100-го матчу за збірну України: буде про що розповісти дітям

Для капітана української збірної поєдинок з Японією може стати особливим.

Товариський поєдинок з Японією може стати 100-м матчем за збірну України для Руслана Ротаня. Напередодні гри півзахисник дав коментар прес-службі ФФУ.

"Особливої уваги на ці цифри я не звертаю. Можливо, буде про що розповісти дітям, але зараз просто хочеться грати і отримувати задоволення від того, що я роблю. А найголовніше - щоб команда перемагала, тоді задоволення буде повним", - зазначив Руслан Ротань.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Японія розпочнеться сьогодні о 15: 20 за київським часом.