Ротань напередодні 100-го матчу за збірну України: буде про що розповісти дітям

13:56, 27 березня 2018
Футбол
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ФФУ

"Особливої уваги на ці цифри я не звертаю. Можливо, буде про що розповісти дітям, але зараз просто хочеться грати і отримувати задоволення від того, що я роблю. А найголовніше - щоб команда перемагала, тоді задоволення буде повним", - зазначив Руслан Ротань.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Японія розпочнеться сьогодні о 15: 20 за київським часом.

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Теги: #збірна України з футболу#Руслан Ротань