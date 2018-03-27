Букмекери назвали фаворита у матчі Україна - Японія
13:17, 27 березня 2018Футбол
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Шанси української збірної на перемогу оцінюються дещо вище.
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Сьогодні в бельгійському Льєжі відбудеться товариський матч збірних України і Японії.
На думку букмекерів, у команд приблизно рівні шанси на перемогу в поєдинку. Українська збірна формально вважається фаворитом у грі - середній коефіцієнт на її перемогу становить 2,49, повідомляє спеціалізований портал Вetexplorer.
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Варіант успіху збірної Японії також розглядається як цілком імовірний (середній коефіцієнт - 2,86). Нічийний рахунок у матчі оцінюється з імовірністю 3,17 до 1-го.
Зазначимо, що збірна Японії зіграє на ЧС-2018 в одній групі з Польщею, Сенегалом і Колумбією.
Матч Україна - Японія розпочнеться о 15.20 за київським часом.
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