Букмекери назвали фаворита у матчі Україна - Японія

Шанси української збірної на перемогу оцінюються дещо вище.

Сьогодні в бельгійському Льєжі відбудеться товариський матч збірних України і Японії.

На думку букмекерів, у команд приблизно рівні шанси на перемогу в поєдинку. Українська збірна формально вважається фаворитом у грі - середній коефіцієнт на її перемогу становить 2,49, повідомляє спеціалізований портал Вetexplorer.

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Варіант успіху збірної Японії також розглядається як цілком імовірний (середній коефіцієнт - 2,86). Нічийний рахунок у матчі оцінюється з імовірністю 3,17 до 1-го.

Зазначимо, що збірна Японії зіграє на ЧС-2018 в одній групі з Польщею, Сенегалом і Колумбією.

Матч Україна - Японія розпочнеться о 15.20 за київським часом.