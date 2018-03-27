Матч Україна - Японія: де дивитися

12:53, 27 березня 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАНУНІАН

Старт поєдинку - о 15.20 за київським часом. Телеканал "Україна" і спеціалізований кабельний канал "Футбол 1" покажуть гру в прямій трансляції.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию зі збірною Саудівської Аравії, яка, як і Японія, є учасником ЧС-2018.

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Теги: #матч Україна - Японія