Матч Україна - Японія: де дивитися

Команда Андрія Шевченка сьогодні вдень проведе черговий спаринг з одним з учасників ЧС-2018.

УНІАН Сьогодні відбудеться товариський матч національних збірних України та Японії, який покажуть відразу два вітчизняних телеканали. Старт поєдинку - о 15.20 за київським часом. Телеканал "Україна" і спеціалізований кабельний канал "Футбол 1" покажуть гру в прямій трансляції. Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию зі збірною Саудівської Аравії, яка, як і Японія, є учасником ЧС-2018.

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