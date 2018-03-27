Чим живуть дружини українських футболістів (відео)

Журналісти розповіли, куди витрачають мільйони українські спортсмени і чим займаються їхні другі половини.

Вони купаються в золоті і витрачають тисячі доларів на пустощі. Це дружини кращих футболістів світу.

У сюжеті "Секретних матеріалів" журналісти розповіли, куди витрачають мільйони українські спортсмени і чим займаються улюблені дружини футболістів. Яка вона - справжня життя дружини українського футболіста?

Історії других половинок відомих гравців Євгена Селезньова, Дениса Бойка, Олександра Шовковського, Ярослава Ракицького, а також вже екс-дружини Анатолія Тимощука в "Секретних матеріалах".