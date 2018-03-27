Чим живуть дружини українських футболістів (відео)
12:21, 27 березня 2018Футбол
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Журналісти розповіли, куди витрачають мільйони українські спортсмени і чим займаються їхні другі половини.
Вони купаються в золоті і витрачають тисячі доларів на пустощі. Це дружини кращих футболістів світу.
У сюжеті "Секретних матеріалів" журналісти розповіли, куди витрачають мільйони українські спортсмени і чим займаються улюблені дружини футболістів. Яка вона - справжня життя дружини українського футболіста?
Історії других половинок відомих гравців Євгена Селезньова, Дениса Бойка, Олександра Шовковського, Ярослава Ракицького, а також вже екс-дружини Анатолія Тимощука в "Секретних матеріалах".
Як живуть дружини українських футболістів - Секретні матеріали
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