Чим живуть дружини українських футболістів (відео)

12:21, 27 березня 2018
Футбол
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У сюжеті "Секретних матеріалів" журналісти розповіли, куди витрачають мільйони українські спортсмени і чим займаються улюблені дружини футболістів. Яка вона - справжня життя дружини українського футболіста?

Історії других половинок відомих гравців Євгена Селезньова, Дениса Бойка, Олександра Шовковського, Ярослава Ракицького, а також вже екс-дружини Анатолія Тимощука в "Секретних матеріалах".

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Теги: #дружини футболістів