Шевченко: результат матчу з Японією буде мати величезний сенс

21:39, 26 березня 2018
Футбол
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Шевченко вважає, що його команда могла виграти матч у Саудівської Аравії / ffu.ua

«Я думаю, що ця зустріч для двох команд має різні завдання. Для нас — це певна підготовка, у Японії — підготовка до чемпіонату світу. Тренер переглядає футболістів, є певний змагальний процес. Наше завдання — переглянути кандидатів, нашу гру. Навіть якщо це спаринг, результат буде мати величезний сенс», — цитує Шевченка Matchday.ua.

«Завтра однозначно будуть зміни в порівнянні з тим складом, що грав проти Саудівської Аравії. Дамо можливість проявити себе тим гравцям, хто не зіграв повноцінно».

Також Шевченко зазначив, що зіграє завтра півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський. 

Матч Україна — Японія відбудеться завтра в бельгійському Льєжі. Початок зустрічі о 15:20 за київським часом.

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Теги: #Андрій Шевченко#збірна України з футболу