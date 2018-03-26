Шевченко: результат матчу з Японією буде мати величезний сенс

Головний тренер збірної України поділився очікуваннями від спарингу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив важливість товариського матчу зі збірною Японії, поспілкувавшись з журналістами напередодні спарингу.

«Я думаю, що ця зустріч для двох команд має різні завдання. Для нас — це певна підготовка, у Японії — підготовка до чемпіонату світу. Тренер переглядає футболістів, є певний змагальний процес. Наше завдання — переглянути кандидатів, нашу гру. Навіть якщо це спаринг, результат буде мати величезний сенс», — цитує Шевченка Matchday.ua.

«Завтра однозначно будуть зміни в порівнянні з тим складом, що грав проти Саудівської Аравії. Дамо можливість проявити себе тим гравцям, хто не зіграв повноцінно».

Також Шевченко зазначив, що зіграє завтра півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський.

Матч Україна — Японія відбудеться завтра в бельгійському Льєжі. Початок зустрічі о 15:20 за київським часом.