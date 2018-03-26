Бразилець Майкон пройшов медобстеження і готовий перейти в "Шахтар"

Півзахисник "Корінтіанса" в кроці від переходу в донецький клуб.

Хавбек бразильського "Корінтіанса" Майкон перебуває в кроці від переходу в донецький "Шахтар". 20-річний бразилець пройшов медогляд для українського клубу в Сан-Паулу минулого тижня, повідомляє авторитетне видання Globo Esporte. Однак футболіст поки ще не підписав контракт з "Шахтарем".

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Очікується, що талановитий півзахисник перебереться в Україну влітку. "Корінтіанс" володіє 80% прав на Майкона.

"Я був зацікавлений у трансфері ще в січні, але нічого не сталося. Це довга історія і зараз мені нічого сказати. Наступне трансферне вікно відкривається тільки в липні, тому зараз я зосереджений на "Корінтіансі", – повідомив Майкон.

За інформацією сайту "Футбол 24",трансфер Майкона може обійтися "Шахтарю" в 6 млн євро.