Бразилець Майкон пройшов медобстеження і готовий перейти в "Шахтар"

17:21, 26 березня 2018
Футбол
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Майкон / Globo Esporte

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Очікується, що талановитий півзахисник перебереться в Україну влітку. "Корінтіанс" володіє 80% прав на Майкона.

"Я був зацікавлений у трансфері ще в січні, але нічого не сталося. Це довга історія і зараз мені нічого сказати. Наступне трансферне вікно відкривається тільки в липні, тому зараз я зосереджений на "Корінтіансі", – повідомив Майкон.

За інформацією сайту "Футбол 24",трансфер Майкона може обійтися "Шахтарю" в 6 млн євро.

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Теги: #Шахтар Донецьк#Майкон