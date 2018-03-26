Фанатів "Динамо" не пустять на матч у Маріуполь без документів

Поєдинок має відбутися 1 квітня.

Київське "Динамо" попередило вболівальників, які збираються до Маріуполя на матч 25-го туру чемпіонату України.

"При в'їзді до міста Маріуполь буде проводитись перевірка наявності документів, що засвідчують особу. Громадяни без документів не матимуть можливості в’їхати у місто", - йдеться у повідомлені на офіційнойму сайті "Динамо".

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Для вболівальників "Динамо" на стадіоні імені Володимира Бойка буде виділено сектор №17. Вартість квитка - 40 грн. Придбати квитки можна в день матчу у гостьовій касі.

Слід відзначити, що поєдинок запланований на 1 квітня, початок - о 14:00.

Нагадаємо, "Динамо" не поїхало на матч у Маріуполь у рамках першого етапу УПЛ, мотивуючи це рішення відсутністю гарантій безпеки. Команді була зарахована технічна поразка. Після цього "Динамо" програло справу проти ФФУ у Спортивному суді Лозанни.