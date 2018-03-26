В Італії вилучили з поля воротаря, який справив нужду під час матчу

Футболіст зізнався, що не міг більше терпіти.

Воротаря клубу "Мессіна", який виступає в італійській Серії D, Армандо Пріско вилучили з поля під час матчу проти "Ігеа Віртус". Голкіпер отримав від судді червону картку за те, що помочився недалеко від своїх воріт.

Про це повідомляє GianlucaDiMarzio.com.

Сам Пріско повністю визнає, що вчинив неправильно, але виправдався тим, що випиває за день багато води і не мав іншої можливості сходити в туалет, як під час паузи у матчі.

"Я кожен день випиваю по 2-3 літри води. Щойно ми прибули на стадіон, я сходив в туалет, потім ще раз – перед розминкою, і ще раз – коли повернулися в роздягальню, а також під час перерви в матчі.

Я просто не міг більше терпіти. Я намотував круги і виглядав як не в собі. І коли матч зупинили, щоб зробити заміну, я вирішив скористатися ситуацією. Я зробив вигляд, що роблю розтяжку за рекламним щитом. Ніхто не помітив мене там, крім судді.

Я вибачився і не сперечався, бо розумів, що арбітр все зробив згідно з правилами. Хочу зауважити, що я не зробив нічого непристойного. Я знаю, що на стадіоні було багато дітей, тому дуже старався, щоб моїх дій ніхто не помітив. Розумію, що вчинив неправильно, але, повірте, більше терпіти не міг", – сказав Пріско.