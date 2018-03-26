В Італії вилучили з поля воротаря, який справив нужду під час матчу

12:31, 26 березня 2018
Футбол
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Армандо Приско / GianlucaDiMarzio.com

Про це повідомляє GianlucaDiMarzio.com.

Сам Пріско повністю визнає, що вчинив неправильно, але виправдався тим, що випиває за день багато води і не мав іншої можливості сходити в туалет, як під час паузи у матчі.

"Я кожен день випиваю по 2-3 літри води. Щойно ми прибули на стадіон, я сходив в туалет, потім ще раз – перед розминкою, і ще раз – коли повернулися в роздягальню, а також під час перерви в матчі.

Я просто не міг більше терпіти. Я намотував круги і виглядав як не в собі. І коли матч зупинили, щоб зробити заміну, я вирішив скористатися ситуацією. Я зробив вигляд, що роблю розтяжку за рекламним щитом. Ніхто не помітив мене там, крім судді.

Я вибачився і не сперечався, бо розумів, що арбітр все зробив згідно з правилами. Хочу зауважити, що я не зробив нічого непристойного. Я знаю, що на стадіоні було багато дітей, тому дуже старався, щоб моїх дій ніхто не помітив. Розумію, що вчинив неправильно, але, повірте, більше терпіти не міг", – сказав Пріско.

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Теги: #футбольний курйоз