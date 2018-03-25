Ямайський спринтер Болт після тренування в "Боруссії": я ніколи стільки не бігав

Свої футбольні навички Болт оцінив на 7 балів з 10-ти.

Легендарний спринтер Усейн Болт, який провів тренування з дортмундською "Боруссією", поділився враженнями і розповів про свій новий досвід.

«У ці два дні я отримав справжнє задоволення. Але повинен зізнатися, що відчуваю виснаження. Ніколи стільки не бігав», - повідомив Болт, чиї слова цитує Bild.

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Після тренування 31-річний Болт зазначив, що хотів проявити себе з якомога кращого боку, але визнав, що йому не вистачає практики. Себе у футболі легкоатлет оцінив на 7 балів з 10.

"Я хочу зіграти за команду з топ-5 чемпіонатів. Буду багато працювати, щоб показати всьому світу, що це можливо", – додав Болт.

Усейн Болт – 8-разовий олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу з легкої атлетики, володар світових рекордів на дистанціях 100 і 200 метрів.