У Хорватії футболіст помер під час гри після влучення м'ячем у груди

15:11, 25 березня 2018
Футбол
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Бруно Бобан / hns-cff.hr

Про це повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

М'яч потрапив футболісту у район грудей, після чого гравець впав на газон. Незважаючи на те, що клубні лікарі намагалися якомога швидше надати допомогу гравцеві, а на полі прибула машина швидкої допомоги, врятувати спортсмена не вдалося. Причина смерті півзахисника поки залишається невідомою.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня в Італії помер гравець "Фіорентини" Давіде Асторі. Поліція порушила справу після смерті футболіста.

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Теги: #смерть футболіста