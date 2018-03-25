У Хорватії футболіст помер під час гри після влучення м'ячем у груди
15:11, 25 березня 2018Футбол
794
Врятувати гравця не вдалося.
Бруно Бобан / hns-cff.hr
Трагедія сталася під час футбольного матчу в третьому дивізіоні чемпіонату Хорватії. У поєдинку між "Марсонією" і "Славонією" півзахисник гостей Бруно Бобан помер в результаті потрапляння м'яча в груди.
Про це повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.
М'яч потрапив футболісту у район грудей, після чого гравець впав на газон. Незважаючи на те, що клубні лікарі намагалися якомога швидше надати допомогу гравцеві, а на полі прибула машина швидкої допомоги, врятувати спортсмена не вдалося. Причина смерті півзахисника поки залишається невідомою.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня в Італії помер гравець "Фіорентини" Давіде Асторі. Поліція порушила справу після смерті футболіста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter