У Хорватії футболіст помер під час гри після влучення м'ячем у груди

Врятувати гравця не вдалося.

Трагедія сталася під час футбольного матчу в третьому дивізіоні чемпіонату Хорватії. У поєдинку між "Марсонією" і "Славонією" півзахисник гостей Бруно Бобан помер в результаті потрапляння м'яча в груди.

Про це повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

М'яч потрапив футболісту у район грудей, після чого гравець впав на газон. Незважаючи на те, що клубні лікарі намагалися якомога швидше надати допомогу гравцеві, а на полі прибула машина швидкої допомоги, врятувати спортсмена не вдалося. Причина смерті півзахисника поки залишається невідомою.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня в Італії помер гравець "Фіорентини" Давіде Асторі. Поліція порушила справу після смерті футболіста.