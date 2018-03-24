Лунін, Коваленко та Шепелєв підсилять молодіжну збірну України в Англії

13:25, 24 березня 2018
Футбол
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Гравці національної збірної України підсилять склад &quot;молодіжки&quot; / ffu.ua

Голкіпер Андрій Лунін, який у п’ятницю провів свій дебютний поєдинок за головну команду країни, а також півзахисники Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв матимуть нагоду допомогти «молодіжці» в матчі кваліфікації Євро-2019 з Англією, повідомляє Федерація футболу України.

Сьогодні вранці згадане тріо залишило розташування національної збірної й вирушило до аеропорту Малаги. Хлопці летітимуть до Ліверпуля, звідки трансфером дістануться розташування команди Олександра Головка в Шеффілді.

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко