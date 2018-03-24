Шевченко: cтворили достатньо моментів, щоб розраховувати на перемогу

Тренер збірної України підбив підсумки матчу проти команди Саудівської Аравії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання ЗМІ на прес-конференції після матчу із Саудівською Аравією.

— Що стосується гри, то в нас було достатньо шансів, щоб виграти цей матч, — сказав Андрій Шевченко, повідомляє Федерація футболу України.

— Нами було створено декілька гольових моментів. Але в тому, що стосується контролю гри, контролю м’яча, я не дуже задоволений діями підопічних. Пропустили зі стандарту тому, що не дуже добре контролювали гру. Хоча я робив акцент саме на тому, що ми повинні були діяти дуже акуратно, не втрачати своїх гравців. Будемо розбиратися. Проте, повторюся, і в першому таймі, і в другому в нас було достатньо моментів, щоб вирішити долю поєдинку на свою користь. Але якщо б ми навіть перемогли, я би все одно залишився незадоволеним контролем гри у нашому виконанні, - додав Шевченко.

Читайте такожФорвард збірної України Кравець: Саудівська Аравія — дуже технічна командаНа питання, чи відправите ви тепер гравців на допомогу молодіжній збірній, тренер відповів: "Подивимося, в якому стані ті футболісти «молодіжки», які сьогодні грали, а також ті, які не грали. Думаю, три або чотири гравці завтра відбудуть до розташування команди U-21".

А на питання, наскільки тренер задоволений тим, як пройшли тренування на зборі й чи не завадила знову погода — цього разу дощ, відзначив: "Дійсно, через складні умови не вдалося провести саме ті тренування, які ми планували. Довелося вносити деякі корективи. Хотілося більшого, але дорікати не можна, адже це погода…"

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України не змогла здолати команду Саудівської Аравії в товариському матчі в Марбельї, зігравши внічию - 1:1.