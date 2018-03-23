Збірна України не змогла обіграти Саудівську Аравію в товариському матчі

Гра завершилася внічию - 1:1.

В Марбельї (Іспанія) завершився товариський матч національних збірних України і Саудівської Аравії, в якому переможець так і не був виявлений.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Суперники обмінялися голами в середині першого тайму.

Читайте такожФорвард збірної України Кравець: Саудівська Аравія — дуже технічна командаНа 32-й хвилині Євген Коноплянка з лівого флангу зробив навіс на лінію воротарського майданчика, і Артем Кравець головою точно пробив у лівий від себе кут. Але, за 6 хвилин, на 38-й, після навісу з кутового пішла знижка, і Саїд аль-Мовалад розстріляв ворота голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Після перерви українці мали невелику перевагу, але реалізувати її в забитий гол так і не зуміли.