Збірна України не змогла обіграти Саудівську Аравію в товариському матчі
22:57, 23 березня 2018Футбол
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Гра завершилася внічию - 1:1.
Українці забили один гол у ворота команди Саудівської Аравії / ffu.ua
В Марбельї (Іспанія) завершився товариський матч національних збірних України і Саудівської Аравії, в якому переможець так і не був виявлений.
Гра завершилася з рахунком 1:1.
Суперники обмінялися голами в середині першого тайму.
Читайте такожФорвард збірної України Кравець: Саудівська Аравія — дуже технічна командаНа 32-й хвилині Євген Коноплянка з лівого флангу зробив навіс на лінію воротарського майданчика, і Артем Кравець головою точно пробив у лівий від себе кут. Але, за 6 хвилин, на 38-й, після навісу з кутового пішла знижка, і Саїд аль-Мовалад розстріляв ворота голкіпера збірної України Андрія Луніна.
Після перерви українці мали невелику перевагу, але реалізувати її в забитий гол так і не зуміли.
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